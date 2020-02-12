Минэнерго США ждет снижения добычи ОПЕК еще на 500 тыс. баррелей

Минэнерго США ожидает дополнительного сокращения добычи странами ОПЕК на 500 тыс. баррелей в сутки с марта по май 2020 года из-за сокращения спроса на нефть на мировом рынке.

Такой прогноз содержится в отчете аналитического управления Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, передает ТАСС.

EIA понизила прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2020 году на 0,3 млн б/с - до 28,9 млн баррелей в сутки. Подобный прогноз отражает также продолжающиеся перебои в добыче нефти в Ливии в первом квартале 2020 года, отмечает агентство. В целом EIA сохраняет свой прогноз о том, что ОПЕК будет ограничивать добычу на протяжении всего 2020 и 2021 годов.

Ожидания по добыче нефти в США на 2020 и 2021 гг. также были снижены на 100 тыс. и 160 тыс. б/с соответственно - до 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки.

Прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году снижен с $65 до $61,25 за баррель, а в 2021 году - до $67,5 долларов, говорится в отчете.