СМИ сообщили о планах Саудовской Аравии сокращать добычу нефти без России

Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия на встрече стран ОПЕК+ через две недели откажется усилить действующие ограничения.

По версии источников WSJ, таким планом может стать сокращение добычи тремя странами еще на 300 тыс. б/с. Однако источники ТАСС в ОПЕК назвали эту информацию «безумием».

Изначально идею дополнительно сократить добычу к действующей квоте предлагала Саудовская Аравия. Опасения Эр-Рияда были связаны с эпидемией коронавируса в Китае, которая грозит обрушить спрос на топливо, а, значит, и цену на нефть. Созванный в начале февраля техкомитет ОПЕК+, рекомендовал 24 странам - участницам усилить сокращение добычи нефти еще на 600 тыс. б/с к действующей квоте в 1,7 млн б/с на второй квартал. А после июня и до конца года сохранить текущее ограничение добычи. Россия тогда не поддержала это предложение, взяв время на внутренние консультации.

По версии WSJ, Саудовская Аравия уже договорилась с Кувейтом и ОАЭ сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тыс. б/с, если Россия «не в игре».

«Это безумие», - прокомментировал ТАСС информацию издания чиновник из ОПЕК. «Полная чушь», - сказал на это источник из саудовской делегации. Третий собеседник ТАСС, участвующий в обсуждениях, сказал, что «на сегодняшний день все обстоит, как и прежде», новых сценариев сокращения нет.

Другой высокопоставленный участник альянса добавил, что страны ОПЕК «вряд ли поддержат такое решение». При этом он отметил, что «Россия в последнее время слабо участвует в договоренностях, и это очевидно».

Ожидается, что перед министерской встречей пройдет сначала заседание техкомитета ОПЕК+, на котором эксперты еще раз оценят рынок. Затем их доклад изучит министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, его работой руководят Россия и Саудовская Аравия. Наконец, уже на основании его рекомендации министры ОПЕК+ вынесут решения 5 и 6 марта.