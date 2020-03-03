ОПЕК+ рассмотрит дальнейшее сокращение добычи нефти

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и страны «не ОПЕК», участвующие в Венском соглашении, планируют рассмотреть вопрос о дальнейшем существенном сокращении добычи нефти.

Об этом заявил во вторник министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб, передает ТАСС.

«Мы рассмотрим возможность дальнейшего значительного сокращения производства путем изъятия из рынка тех объемов, которые не потребляются из-за распространения коронавируса», - отметил он в беседе с информационным агентством Альжери Пресс Сервис.

Встреча министров 24 стран ОПЕК+ запланирована на 4 - 6 марта в секретариате ОПЕК в Вене. Участникам соглашения предстоит решить, как ответить на падающее потребление нефти, вызванное коронавирусом. Жертвой эпидемии в первую очередь стал Китай, крупнейший импортер нефти в мире, где спрос на нефть снижается из-за сокращения мобильности, промышленного производства и авиаперевозок.

По словам Аркаба, участники встречи в Вене постараются «найти консенсусное решение в интересах стабильности международного рынка нефти». «Есть стремление продолжить снижение [добычи], утвержденное в декабре 2019 года. У нас уже есть консенсус между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, включая Россию. Что касается дополнительного сокращения, мы обсудим этот вопрос 4, 5 и 6 марта», - подчеркнул алжирский министр.

Аркаб также сообщил, что министры стран ОПЕК выразили поддержку рекомендации Совместного технического комитета «о необходимости дальнейшего существенного сокращения добычи». При этом он, добавил, что «объемы сокращения пока еще не определены».

Экспертам технического комитета ОПЕК+ сегодня в Вене понадобился день для достижения консенсуса в отношении рекомендации о дальнейшем снижении добычи нефти.