Минздрав отловил на БелАЭС группу российских строителей с коронавирусом

В Беларуси госпитализирована группа из 15 российских строителей, которые заболели корона вирусом, сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

"Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодняшний момент они все госпитализированы и проводится их углубленное обследование", - сказал Караник в ходе онлайн-конференции в среду, передает Интерфакс.

Надо "определить, с чем мы имеем дело – это носительство, ранее проявление болезни", - отметил министр.

"Это те строители, которые не участвовали в стройке, в пуске-наладке, которые находились в ожидании в течение 14 дней, чтобы приступить к работе", - добавил Караник.

Министр подчеркнул, что инфицирование выявлено в ходе риск-ориентированного подхода. "Вопрос строительства АЭС обсуждался, учитывая его техническую сложность, необходимость обеспечить его устойчивую жизнедеятельность, недопущения распространения инфекции среди коллектива", - пояснил он.

По его словам, "было принято решение, что все иностранцы, которые приезжают для шеф-монтажа и пуско-наладочных работ, проходят лабораторное тестирование и находятся на карантине перед тем, как приступить к выполнению работ".

По данным Минздрава Беларуси, всего по состоянию на 8 апреля число инфицированных COVID-19 в Беларуси составляет 1066 человек, 13 человек умерли.