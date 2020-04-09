БелАЭС потеряла уже 100 рабочих из-за коронавируса

Со строительной площадки Белорусской АЭС уже госпитализированы 100 рабочих , сообщил сегодня министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

Как сообщалось, в больнице в Гродненской области оказались 15 российских строителей из подрядной организации компании "Росатом", которые лечились от коронавирусной инфекции.

"Госпитализировано 100 человек", - сообщил министр сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщает Sputnik.

По его словам, такое количество госпитализированных получилось из-за того, что инфицированные работники партиями приезжали из России и контактировали уже с теми, кто был на стройке.

"Учитывая хлебосольность и радушие, с которыми их встречали, все они оказались в больнице", - сказал Караник. – «Когда народ протрезвел - то стал не совсем доволен ситуацией».

"И поскольку никто не соблюдал режим самоизоляции, мы будет отправлять на карантин их в принудительном порядке", - подвел итог министр.

По его словам, для выявления контактов на БелАЭС привлечены сотрудники милиции. Совместно с МЧС Беларуси проведена дезинфекция здания, в котором проживали все специалисты.