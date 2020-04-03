Трамп надеется, что Россия и СА вскоре договорятся о сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении объемов добычи нефти. Об этом он сказал в четверг на брифинге в Белом доме.

«Сейчас невероятный переизбыток. <...> Это было бы отлично для России, это было бы отлично для Саудовской Аравии. Надеюсь, они достигнут этого соглашения. Это то, что они мне сказали. <...> Надеюсь, это будет скоро. Надеюсь, они объявят о чем-то в скором времени. <...> Думаю, обе страны хотят достичь соглашения <...> Это также хорошо для мира, потому что это спасет отрасль», - сказал президент США.

«Может ли соглашение быть нарушено? Может ли что-то случится? <...> Я полагаю. В таком случае есть альтернатива, но <...>, надеюсь, они заключат соглашение», - продолжил Трамп.

«Это может быть 10 [млн баррелей в сутки], <...> но может быть и больше, возможно, 15 [млн баррелей в сутки]», - сказал он, передает ТАСС.

Ранее в четверг Трамп уже выражал надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия договорятся о сокращении мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Эр-Рияд в свою очередь предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК+ и начать переговоры. Российский министр энергетики Александр Новак также заявлял в четверг, что Россия готова к консультациям.

Вместе с тем, Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным и саудовским принцем сокращение нефтедобычи

«Мы это не обсуждали. Они бы этого хотели, это хорошо для их стран. Но мы это не обсуждали», - сказал Трамп в четверг на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос

Тем временем, конгрессмены США призвали в четверг госсекретаря Майка Помпео оказать давление на Саудовскую Аравию и Россию в связи с ситуацией на нефтяном рынке.

«Мы пишем, чтобы призвать вас принять меры для предотвращения чрезмерной добычи нефти Саудовской Аравией и Россией. <...> Важно, чтобы американское правительство ответило на это решительными действиями», - говорится в распространенном письме, направленном законодателями главе американского внешнеполитического ведомства.

Свои подписи под документом поставили лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния), а также его однопартийцы Мэк Торнберри (от штата Техас) и Грег Уолден (от штата Орегон).

«Крайне важно, чтобы Госдепартамент использовал соответствующее дипломатическое давление, чтобы предотвратить нанесение действиями этих иностранных государств ненужного ущерба экономике по всему миру», - заявляют американские законодатели.