Последнее обновление: 09.03.2020 19:14

МЭА: ОПЕК+ продолжит сотрудничество из-за переизбытка добычи нефти

Рост переизбытка нефти на рынке повышает роль сотрудничества альянса ОПЕК+ в ближайшие годы, которое, вероятно, будет продолжено.

Об этом говорится в среднесрочном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти до 2025 года, опубликованном в понедельник.

Объем производственных мощностей на рынке нефти в перспективе до 2025 года увеличится на 5,9 млн б/с, ожидают в МЭА. Это, по мнению экспертов агентства, существенно ограничит темпы роста спроса на нефть.

«Значительный рост добычи странами «не ОПЕК» в ближайшие годы означает, что политика по регулированию рынка со стороны ОПЕК+ вероятно продолжится», - отмечается в отчете, передает ТАСС.

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