Последнее обновление: 31.03.2020 10:42

Мировая добыча нефти во втором квартале может упасть на 10 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в мире в период с апреля по июнь может сократиться на 10 млн баррелей в сутки из-за заполнения хранилищ и сокращения спроса на фоне распространения коронавируса нового типа.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз консалтинговой компании IHS Markit.

Аналитики ожидают сокращения добычи во всех регионах мира, включая страны ОПЕК. При этом сильнее всего объемы производства сократят США и России, считают в IHS Markit. Сейчас, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на планете ежесуточно добывается почти 100 млн баррелей нефти.

Спрос на это сырье во втором квартале 2020 года сократится на 16,4 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, утверждают эксперты IHS Markit, передает ТАСС.

Цена на нефть марки Brent в апреле может опуститься до 10 долларов за баррель, а некоторые производители могут столкнуться с отрицательными ценами - они будут вынуждены сами платить покупателями, говорится в прогнозе.

Нефтяные котировки в марте рухнули до минимальных значений с начала века из-за того, что участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться об условиях ее продления, а также на фоне пандемии коронавируса. Последняя, по словам главы МЭА Фатиха Бирола, привела к «свободному падению» спроса, снижение которого может составить до 20 млн баррелей в сутки.

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