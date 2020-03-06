Цены на нефть рухнули из-за нежелания РФ сокращать добычу

Мировые цены на нефть рухнули на сообщении о том, что Россия готова не готова к новым сокращениям добычи нефти.

Цена на нефть марки Brent упала до $47,02 за баррель. На 14:05 Brent торгуется у отметки $48,06 за баррель .

Цена на WTI упала до $43,28 за баррель. На 14:05 WTI торгуется у отметки $44,18 за баррель.

Как сообщает Reuters, Россия согласна продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдет на дополнительное ее сокращение.

«Эта позиция не изменится», — сказал собеседник агентства в преддверии намеченной на 6 марта встречи представителей стран ОПЕК и государств, поддержавших ранее соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

Накануне, 5 марта, Страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя России и другие страны, не входящие в картель.