Последнее обновление: 23.03.2020 16:21

Совмин РБ уточнил, какой долг хотел бы реструктуризировать

Правительство Беларуси продолжает обслуживание внешнего долга государства в обычном режиме, возможность дефолта не рассматривается в принципе.

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева, передает Интерфакс-Запад.

«Никакого дефолтного состояния. Всё обслуживание долга идёт в обычном режиме», - сказала Исаева, комментируя по просьбе агентства заявление первого вице-премьера Дмитрий Крутого о возможности реструктуризации части внешнего госдолга.

Пресс-секретарь пояснила, что правительство рассматривает лишь возможность реструктуризации части обязательств перед международными организациями.

"Обсуждали только кредитные линии международных финансовых организаций - Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ", - уточнила Исаева.

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