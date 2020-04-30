Внешний госдолг Беларуси на 1 апреля 2020 года снизился на $0,5 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $16,6 млрд., уменьшившись с начала года на $0,5 млрд. или на 2,9%.

В январе-марте 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $247,7 млн.: $222,7 млн. – Правительства и банков Российской Федерации; $12,8 млн. – Экспортно-импортного банка Китая; $8,0 млн. – МБРР; $4,2 млн. – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2020 года составило $504,9 млн.: $221,6 млн. – Правительство Российской Федерации; $171,2 млн. – банки Китая; $88,3 млн. – ЕФСР; $22,0 млн. – МБРР; $1,3 млн. – ЕБРР и СИБ; $0,5 млн. – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 10,4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе-марте 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $160,0 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $157,4 млн. и 69,1 млн. рублей.

Государственный долг Республики Беларусь на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,9 млрд. рублей, или на 19,9%.

Рост внутреннего государственного долга и общего государственного в рублях вызван исключительно девальвацией белорусского рубля в марте текущего года.