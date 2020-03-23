Последнее обновление: 23.03.2020 13:58

Беларусь ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга

Белорусские власти пытаются договориться с внешними кредиторами о реструктуризации внешнего долга независимо от условий, складывающихся на внешних рынках из-за экспансии пандемии коронавируса.

«Предложения о реструктуризации части внешнего долга звучат. Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях... Мы попытаемся выйти на партнеров, не взирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга", - заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Крутой, которого цитиуют официальные источники.

Одним из вариантов реструктуризации может стать рефинансирование внешнего долга за счет новых кредитов. Одних из таких партнеров может стать Всемирный банк, анонсировавший выделение прямой помощи, в том числе на ликвидацию последствий коронавируса.

"Мы пока таких денег у него не запрашивали. Но в части долговых линий, думаю, можем с ними поработать", - сказал Крутой.

Говоря о МВФ, первый вице-премьер признал, что любые переговоры с этой организацией возможны только по окончании в Беларуси президентских выборов.

"После выборов будем с ними встречаться и эту тему обсуждать", - сказал он.

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