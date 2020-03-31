Беларусь за 2 месяца 2020 года сократила внешний госдолг на $0,3 мдрд.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 марта 2020 года составил $16,9 млрд. С начала года внешний госдолг сократился на $0,3 млрд. или на 1,6%.

В январе-феврале 2020 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $179,5 млн.: $157,2 млн. от правительства и банков РФ, $12,8 млн. от Экспортно-импортного банка Китая; $5,4 млн. от МБРР и $4,1 млн. от ЕБРР и СИБ.

На погашение государственного долга в январе-феврале 2020 года направлено $376,2 млн., в том числе $196,7 млн. - правительству РФ, $167,7 млн. - банкам Китая; $11,8 млн. - МБРР.

Вместе с тем, внутренний госдолг по состоянию на 1 марта 2020 года составил 9,1 млрд. рублей и вырос с начала года на 0,3 млрд. рублей или на 3,8%.

В январе-феврале 2020 года Минфин РБ на внутреннем рынке разместил валютные государственные облигации для юридических и физических лиц на сумму $123,8 млн. Погашение валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц составило $154,3 млн. и 34,1 млн. рублей.

Общий госдолг Республики Беларусь на 1 марта 2020 года составил 46,8 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 2,0 млрд. рублей, или на 4,5% (за счет курсовых разниц).