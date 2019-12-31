Внешний госдолг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил $16,6 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2019 года составил $16,6 млрд., снизившись с начала года на $0,3 млрд. или на 1,8%.

В январе-ноябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1036,4 млн.: $683,4 млн.– Правительства и банков Российской Федерации; $150,5 млн.– облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $93,0 млн. – МБРР; $80,8 млн. – Экспортно-импортного банка Китая; $28,7 млн. – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2019 года составило $1397,0 млн.: - $600,8 млн. – Правительство Российской Федерации; $448,4 млн. – банки Китая; $264,8 млн. – ЕФСР; $78,6 млн. – МБРР; $2,7 млн. – Товарно-кредитная корпорация США; $1,7 млн. – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 8,7 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

За январь-ноябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $601,2 млн. и 227,2 млн. рублей.

Госдолг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил 43,7 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,7 млрд. рублей, или на 3,6%.