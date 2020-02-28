Внешний госдолг Беларуси на 1 февраля 2020 года снизился на $0,2 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 февраля 2020 года составил $16,9 млрд., уменьшившись с начала года на 1,2% или $0,2 млрд. (с учетом курсовых разниц).

Как сообщила пресс-служба Минфина РБ, в январе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $69,6 млн., в то числе $66,7 млн. от правительства и банков России, $2,4 млн.– МБРР; $0,5 млн.– ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе 2020 года составило $259,9 млн., в том числе $167,7 млн.– банкам Китая; $92,2 млн.– правительство России.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 8,9 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц) или на 1,4%.

В январе 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 78,3 млн. долларов США. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 56,3 млн. долларов.

Таким образом, совокупный государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил 45,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 0,3 млрд. рублей или на 0,6%.