Внешний госдолг Беларуси за 2019 год вырос на $200 млн. до $17,1 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 января 2020 года составил $17,1 млрд., увеличившись с начала года на $0,2 млрд. или на 1,4%, сообщил Минфин РБ.

В 2019 году Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $1643,6 млн., включая $730,2 млн. у правительства и банков России, $638,1 млн. у банков Китая; $150,5 млн. за счет размещения облигаций на внешних финансовых рынках; $94,2 млн. у МБРР и $30,6 млн. у ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего государственного долга за 2019 год Беларусь потратила $1511,3 млн., в том числе $625,8 млн. ушли на погашение обязательств перед правительством России; $448,4 млн. банкам Китая; $353,1 млн. ЕФСР; $78,6 млн. МБРР; $3,7 млн. Товарно-кредитной корпорации США; $1,7 млн. ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц) или на 1,5%.

За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $604,3 млн. и 227,2 млн. рублей.

Таким образом, государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил 44,8 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 0,6 млрд. рублей или на 1,3%.