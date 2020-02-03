Последнее обновление: 03.02.2020 19:01

Минфин РБ в январе продал облигации на $78,4 млн.

Министерство финансов Беларуси в январе 2020 года разместило на внутреннем финансовом рынке страны номинированные в валюте государственные долгосрочные облигации на сумму $78,4 млн.

Как сообщалось, Минфин РБ 14 января провел аукцион по первичному размещению государственных долгосрочных валютных облигаций со сроком обращения 7 лет, удовлетворив 26 заявок на сумму 24,13 млн. С 20 января Минфин доразмещал данный выпуск бумаг на БВФБ.

Размещение валютных облигаций на внутреннем рынке является одним из способов рефинансирования как внутреннего, так и внешнего госдолга Беларуси.

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