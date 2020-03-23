«Дело 16»: Директор ТТ-Связьком не знал о взятках экс-замглавы Совбеза

Директор "ТТ-Связьком" Владимир Томченко утверждает, что не знал о передаче его денег заместителю госсекретаря Совбеза Беларуси Андрею Втюрину.

Об этом Томченко сказал на судебном процессе по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Томченко обвиняется по эпизоду дачи взятки заместителю госсекретаря Совбеза Андрею Втюрину за содействие по тендеру на проведение работ в тюрьме №8. Договор был заключен осенью 2015 года. Прибыль фирмы должна была быть около 1 млрд неденоминированных рублей, указал Томченко. По договоренности с Казанцевым, у которого были связи "на верху", за победу в тендере планировалось передать 10-15%, передает БелТА.

Сегодня в суде Томченко рассказал, что "в 2017 году Казанцев неоднократно напоминал, что необходимо рассчитаться". Однако он говорил россиянину, что за проведенные работы "ТТ-Связьком" не были заплачены деньги, у организации были задолженности перед поставщиками. "По-моему, было 24 допсоглашения о переносе сроков сдачи объекта", - пояснил Томченко.

В итоге вопрос с перечислением денег фирме был решен. Как следует из обвинения, в этом, как и в победе "ТТ-Связьком" на тендере, помог Втюрин. Томченко утверждает, что он не знал о том, что именно этот человек содействует его фирме.

26 сентября 2017 года Томченко передал Казанцеву около $9 тыс. О том, что он в тот же день отдал их Втюрину, узнал же во время следствия. При этом Томченко рассказал, что он взял кредит для того, чтобы собрать данную сумму. Передавал же деньги из-за того, что опасался - перечисление средств от ДИН еще больше растянется во времени. "Лучше не работать, чем так работать", - отметил Томченко.

Из всех фигурантов дела, кроме Казанцева, со слов Томченко, он ни с кем не знаком. Виделись же с Казанцевым три-четыре раза.

Когда Томченко узнал о задержании Казанцева и Втюрина, то самостоятельно в КГБ не обращался.

Как ранее озвучивалось в суде, в декабре 2014-го по поручению главы государства Госсекретариат Совбеза совместно с Администрацией Президента и Генпрокуратурой изучал вопросы режима содержания в учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД. По результатам изучения членами межведомственной группы, в состав которой входил Андрей Втюрин, была подготовлена докладная записка. В ней предлагалось принять меры по модернизации технических средств охраны и надзора.

Чтобы реализовать изложенные в докладной записке предложения, согласно обвинению, Андрей Втюрин в начале 2015 года договорился с россиянином по фамилии Маллин, чтобы тот заплатил ему за содействие фирмам бизнесмена в участии в закрытом конкурсе по выбору подрядчика для модернизации техсредств в тюрьме №8 в Жодино. В итоге, как гласит обвинение, летом 2015-го Андрей Втюрин дал указание начальнику ДИН МВД пригласить для участия в подрядных торгах фирмы "ТТ-Связьком" и "Смарт Интеграция". Начальник департамента, согласно материалам дела, не знал о противоправной деятельности Втюрина.

В результате подрядных торгов ООО "ТТ-Связьком" было признано победителем, и в сентябре 2015-го был заключен тройственный договор строительного подряда на сумму свыше Br1,6 млн (то есть в ценах того времени - более 16 млрд неденоминированных белорусских рублей). Осенью 2017-го Втюрин организовал перечисление "ТТ-Связьком" более Br47 тыс. за выполненные ранее фирмой работы по договору. В итоге Втюрин получил от представителя компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Владимира Казанцева не менее $9 тыс. Деньги дал директор "ТТ-Связьком" Владимир Томченко.