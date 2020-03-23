«Дело 16»: Экс-глава Совбеза просил у бизнесмена $300 тыс. на строительство дома

Бывший заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин сегодня в суде рассказал, что просил у российского бизнесмена и своего бывшего сослуживца Виталия Горбачева деньги на строительство дома.

До начала своего допроса Втюрин попросил провести в закрытом режиме судебное заседание, так как он будет зачитывать свои должностные обязанности. "Сосредоточьтесь на тех должных обязанностях, которые указаны у вас в обвинении", - ответил ему судья, передает БелТА.

Втюрин рассказал, что однажды в Минск приехал его бывший сослуживец Горбачев с еще одним их общим знакомым. Тогда Горбачев рассказал, что занимается бизнесом, но сам в Минск ездить часто не сможет - его интересы будет представлять Маллин.

"Я попросил Горбачева одолжить денег на постройку дома - около $300 тыс.", - рассказал Втюрин. Когда это именно произошло, он не помнит. По словам Втюрина, он знал, что Горбачев помогал сослуживцам: "одному общему знакомому дал очень крупную сумму на развитие бизнеса". "Моя ошибка была в том, что мы детально не оговорили, в какой форме будет помощь", - отметил Втюрин.

Втюрин также добавил, что он, Горбачев, и бывший начальник ДИН МВД Беларуси Сергей Дорошко окончили одно военное училище.

Втюрин рассказал, что у него было изъято более $210 тыс. и 25 тыс. евро.

"В общей сложности мне инкриминируется получение денежных средств в размере $192 тыс. При задержании, по моему месту жительства и в рабочем кабинете изъята сумма, превышающая указанную. Было изъято $210,4 тыс. и 25,7 тыс. евро", - рассказал Втюрин.

Он пояснил, что некоторые полученные ранее суммы потратил - полученные от Казанцева $9 тыс. и около $2,6 тыс. из свыше $34 тыс. переданных Горбачевым. "Прошу разрешить возместить потраченные суммы денежными средствами, которые изъяты в ходе обыска", - сказал Втюрин.

Взятые им деньги он не использовал, по его словам, для постройки дома, как планировал. "Хочу отметить, что дом я не построил, на участке находятся стройматериалы - коробка" и крыша", - добавил он. Дом, с его слов, строил с 2013 года и только в теплое время.

Втюрин рассказал сегодня, что сразу после задержания он написал чистосердечное признание на имя Президента, а в дальнейшем заявление на имя главы КГБ.

По словам Втюрина, после визита Горбачева в Минск, где-то до 2014 года, периодически за консультациями к нему обращался бизнесмен Маллин. В один из дней он сказал, что у него есть интересное предложение для Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси, предложил сделать презентацию для департамента. После этого Втюрин позвонил на то время начальнику ДИН Сергею Дорошко (тот был, как и он с Горбачевым, выпускником Саратовского военного училища).

Втюрин сказал Дорошко, что друг по училищу Горбачев попросил помочь. Компания в итоге провела презентацию. После Маллин сказал, что ДИН не устроило их предложение и им отказали в сотрудничестве. Втюрин зачитал сегодня в суде свидетельские показания Дорошко. Согласно им, Маллин с презентацией приходил раньше, чем был объявлен конкурс на модернизацию техсредств.

Втюрин, с его слов, спросил Дорошко, может ли фирма Горбачева поучаствовать в закрытом конкурсе. Дорошко ответил, что для него чем больше компаний-участниц, тем лучше. После этого фирму пригласили. "Своими словами - что это фирма моего друга Горбачева, который просил помочь - я подчеркивал неслужебный характер обращения", - добавил Втюрин. По его мнению, в результате выигрыша конкурса "фирмой Горбачева" государство сэкономило, а на ход тендера он влияния не оказывал.

Маллин в начале 2017 года перестал звонить Втюрину. Весной-летом того же года в Минск приехал Горбачев и рассказал, что у Маллина проблемы. Он скрывается, вместо Маллина в Минск будет приезжать Казанцев. "На этой встрече я сказал Горбачеву, что у Маллина остались невыполненные обязательства перед ДИН, имея в виду незаконченные работы по контракту. Поинтересовался, не знает ли он кого-нибудь, кто также занимался этим вопросом - чтобы передать эту информацию", - рассказал Втюрин.

Андрей Втюрин с сентября 2014-го по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси, с ноября 2014-го еще и членом коллегии МВД. Как сообщалось, он обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс.- от Казанцева и Горбачева. Кроме этого ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову. Свою вину он признает полностью.