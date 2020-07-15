Сельхозпроизводство в Беларуси за 6 месяцев 2020 года выросло на 3,7%

В первом полугодии 2020 года производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с первым полугодием 2019 г. в сопоставимых ценах на 3,7%.

В сельскохозяйственных организациях объем производства составил 6,7 млрд. рублей, что на 4,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщил Белстат.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 931,2 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в первом полугодии 2019 года, производство молока составило 3858,4 тыс. тонн и выросло на 5,4%.

На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, или 99,3% к уровню 1 июля 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,2% больше). Численность свиней составила 2,6 млн. голов, что на 3,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.