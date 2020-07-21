Последнее обновление: 21.07.2020 13:10

Лукашенко: В Гомельской области будет мелиорация

Лукашенко поручил заняться мелиорацией в Гомельской области. Свое поручение он озвучил на встрече с активом региона.

Статус мероприятия – мероприятие с участием президента или встреча кандидата – не уточняется.

«По пути в Гомель видел недостатки хозяйствования на земле в плане мелиорации, и таких территорий немало. Их нужно спасти в ближайшие год-два. Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации, прежде всего в Гомельской области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай", - потребовал Лукашенко.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование