Лукашенко: В Гомельской области будет мелиорация

Лукашенко поручил заняться мелиорацией в Гомельской области. Свое поручение он озвучил на встрече с активом региона.

Статус мероприятия – мероприятие с участием президента или встреча кандидата – не уточняется.

«По пути в Гомель видел недостатки хозяйствования на земле в плане мелиорации, и таких территорий немало. Их нужно спасти в ближайшие год-два. Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации, прежде всего в Гомельской области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай", - потребовал Лукашенко.