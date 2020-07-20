Последнее обновление: 20.07.2020 14:18

Лукашенко согласовал Ткача на должность первого замминистра связи и информатизации

Лукашенко согласовал назначение Павла Ткача первым заместителем министра связи и информатизации. До настоящего времени Павел Ткач был замдиректора Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии.

Глава государства также согласовал сегодня назначение бывшего министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка на должность первого заместителя председателя Минского горисполкома, генерального директора "Могилевоблдорстроя" Сергея Маслова - заместителем председателя Могилевского облисполкома, председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Дедкова - управляющим делами Могилевского облисполкома.

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