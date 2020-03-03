Беларусь вводит запретительный акциз на импорт автомобильного топлива

Белорусские власти вводят запретительные акцизы на импорт автомобильного топлива с целью стимулирования давальческой переработки нефти на белорусских НПЗ.

Согласно указу, с 1 марта 2020 года на внутреннем рынке в 4 раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К числу таких плательщиков относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.

«Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме», - говорится в официальном комментарии к документу.