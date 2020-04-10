Бензин в Беларуси с 12 апреля дешевеет на копейку

Белнефтехим в 10-й раз за 2020 год меняет розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС. Уже 9 раз в этом году концерн повышал цену, но теперь впервые за долгие годы решил ее понизить ровно на 1 копейку.

С 12 апреля 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,72 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,82 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,04 руб., ДТ – 1,82 руб.

Концерн оставил без объяснений свое решение понизить цену. 5 апреля белорусы начали ставить свои подписи под петицией к концерну «Белнефтехим» с просьбой снизить цену на автомобильное топливо в связи с падением мировых цен на нефть. На вечер 10 апреля свои подписи под петицией поставили более 3,8 тыс. человек.