Последнее обновление: 10.04.2020 23:43

Бензин в Беларуси с 12 апреля дешевеет на копейку

Белнефтехим в 10-й раз за 2020 год меняет розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС. Уже 9 раз в этом году концерн повышал цену, но теперь впервые за долгие годы решил ее понизить ровно на 1 копейку.

С 12 апреля 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,72 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,82 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,04 руб., ДТ – 1,82 руб.

Концерн оставил без объяснений свое решение понизить цену. 5 апреля белорусы начали ставить свои подписи под петицией к концерну «Белнефтехим» с просьбой снизить цену на автомобильное топливо в связи с падением мировых цен на нефть. На вечер 10 апреля свои подписи под петицией поставили более 3,8 тыс. человек.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование