Бензин в Беларуси с 1 марта дорожает на копейку

Белнефтехим в 9-й раз за 2020 год повысил розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.

С 1 марта 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,73 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб., ДТ – 1,83 руб.

«В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля …», - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.

Падение ли цен на нефть на мировом рынке ниже 50 долларов за баррель или же немногочисленные, но нежданные протесты перед зданием Белнефтехима против повышения цен каким-то образом оказали влияние на подходы в регулировании предельных цен, но концерн намекнул, что в марте может временно прекратить копеечное повышение цен на топливо.

«Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте», - отмечается в сообщении.