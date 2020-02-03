Беларусь остается аутсайдером рейтинга по доступности бензина

Беларусь занимает третье место в Европе по дешевизне топлива, но всего лишь 29 из 32 мест рейтинга по доступности бензина для населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга в Казахстане. Цена литра 95-го бензина в этой стране составляет $0.45. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой $0.74 рубля за литр.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Беларусь с ценой $0.83 за литр, четвертое место - Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо. Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах - $1.91 за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

Согласно исследованию, Беларусь заняла лишь 29-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. Белорусы могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 550,2 литра 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург. Как выяснили эксперты, жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячами литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров 95-го.

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 311 литров топлива, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге.

Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц. Жители России могут приобрести 884,4 литра бензина.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана - по итогам декабря 2019 года, а для Норвегии - по итогам ноября 2019 года. Для пересчета цен из российских рублей в доллары использовался курс 61,5 российских рубля за доллар.