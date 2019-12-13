Последнее обновление: 13.12.2019 19:14

Валовый внешний долг Беларуси снизился в III кв. 2019 года до $39,673 млрд

Валовый внешний долг Беларуси на 1 октября 2019 года составил $39,6726 млрд. и снизился на $398,8 млн за 3 квартал 2019 года. С начала года валовый внешний долг Беларуси вырост на $383,8 млн.

Отчет о состоянии валового внешнего долга опубликован на сайте Нацбанка РБ

Таким образом, на 1 октября 2019 года каждый гражданин РБ, включая младенцев и пенсионеров, был должен внешнему миру $4195,9. Для сравнения: на 1 июля внешний валовый долг на душу населения составлял $4237,7.

Обслуживание валового внешнего долга за 9 месяцев 2019 года уже обошлось стране в $4,7383 млрд. Платежи по основному долгу составили $3,5825 млрд., платежи по процентам – $1,1558 млрд.

Соотношение валового внешнего долга к ВВП на 1 октября 2019 года составил 64,6%. На 1 июля этот показатель составлял 66, 6%, на 1 января 65,9%.

Соотношение внешнего валового долга к экспорту товаров и услуг выглядит гораздо хуже и составляет 94,8%.

По оценке Нацбанка, ВВП Беларуси за 12 месяцев с октября 2918 года по сентябрь 2019 года составил $61,3898 млрд.

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