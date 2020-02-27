Штаб Трампа подает иск против New York Times из-за авторской статьи о России

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа в среду сообщил, что подает иск о клевете к газете New York Times, обвиняя издание в намеренной публикации недостоверной авторской статьи о том, что у штаба была комплексная договоренность с Россией на президентских выборах 2016 года.

По словам представителей штаба, иск будет подан в суд штата Нью-Йорк, передает Reuters.

Иск относится к публикации авторской статьи Макса Фрэнкеля (с 1986 по 1994 год занимал должность исполнительного редактора NYT) в марте 2019 года. В статье Фрэнкель написал, что “необходимости в детальном предвыборном сговоре между избирательным штабом Трампа и олигархией Владимира Путина не было, потому что у них была комплексная договоренность: услуга в виде помощи в предвыборной кампании против Хиллари Клинтон в обмен на услугу в виде новой пророссийской внешней политики, начиная со снятия обременительных экономических санкций, введенных администрацией Обамы. Сторонники Трампа знали о первой услуге и обещали перспективу ответной услуги”.

Согласно копии черновика искового заявления, опубликованной штабом Трампа, газету обвиняют в “крайней предвзятости и враждебности по отношению к кампании”. В иске также говорится о “рвении” издания “несоответствующим образом повлиять на президентские выборы в ноябре 2020 года”, сказано в документе.

“Предвыборный штаб Трампа обратился в суд, чтобы попытаться наказать автора статьи за мнение, которое они считают неприемлемым. К счастью, закон защищает право американцев выражать свои суждения и выводы, особенно в отношении событий общественной значимости. Мы ждем подтверждения этого права в данном случае”, - говорится в заявлении представителя NYT.

Газета пока не получала повестки и узнала об иске из сообщений СМИ.