Трамп объявил об экономической цензуре неугодных СМИ

Белый дом планирует запретить всем федеральным ведомствам подписку на печатные версии газет The New York Times, а также The Washington Post. Эти газеты неоднократно критиковали президента США Дональда Трампа.

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, такое решение поможет серьезно снизить государственные расходы. «Будут сэкономлены сотни тысяч долларов налогоплательщиков», — добавила Гришем, передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пока неясно, как скоро приказ Белого дома вступит в силу и каким образом он проконтролирует федеральные службы. Представители газет, о которых идет речь, отказались от комментариев.

Отказ от подписки на NYT и Washington Post Трамп анонсировал еще в понедельник в эфире Fox News. Первую он назвал «фейковой газетой» и заявил, что не хочет видеть в Белом доме ни одну, ни другую.

В 2017 году президент назвал крупнейшие СМИ США «врагами для всех американцев», распространяющими фейковые новости. Речь шла о The New York Times, телеканалах NBC, ABC, CBS и CNN. В октябре этого года адвокат Трампа, как сообщал Fox News, собирался подать иск против CNN. Защитник президента обвинил канал в «несправедливом, необоснованном, неэтичном и незаконном» освещении работы Трампа.