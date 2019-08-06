Крупнейшие американские газетные издательства объявили о слиянии

В США объявили о слиянии медиахолдинг GateHousе, который издает газеты в 39 штатах, и компания Gannett, выпускающая общенациональную газету USA Today, а также множество локальных изданий.

Соответствующее сообщение размещено на сайте New Media Investment Group, материнской компании GateHousе, передает РБК.

New Media выкупает Gannett за $1,4 млрд, при этом акции Gannett компания идут с премией 18% к рыночной цене. После завершения сделки акционерам Gannett будет принадлежать около 49,5% объединенной компании, остальное (около 50,5%) будет находиться в собственности акционеров New Media, говорится в сообщении.

До слияния New Media была одним из крупнейших издателей местных газет и интернет-СМИ США, она выпускала 154 ежедневные газеты в 39 штатах. Аудитория изданий группы — 84 млн человек в месяц.

Gannett — крупнейшее издательство США. Помимо флагманской газеты USA Today компания владеет более чем сотней изданий поменьше, рядом цифровых активов под управлением Gannett Digital, 40 телеканалами, которыми управляет Gannett Broadcasting, а также британской медиакомпанией Newsquest. Совокупная аудитория продуктов компании — 125 млн человек в месяц.

Обе компании столкнулись с падением доходов от печатной прессы. По данным исследовательского центра Pew Research Center, с 2008 по 2018 год газеты потеряли около 57% дохода от рекламы и около 49% — от своего ежедневного тиража, пишет USA Today.

Руководство объединенной компании рассчитывает, что сделка позволит сократить расходы группы на $275–300 млн за два года. Ожидается, что слияние завершится до конца года.

По окончании сделки компания, которая сохранит название Gannett и будет базироваться в прежней штаб-квартире этого издательства в Вашингтоне, станет крупнейшим издателем ежедневных газет в США, отмечает The Washington Post. По оценке Фонда Немана, она будет контролировать одну шестую всего газетного рынка страны, пишет CNN.

Ежедневный тираж печатных изданий холдинга составит 4,32 млн экземпляров. В общей сложности объединенная компания получит контроль над 250 ежедневными газетами, а также над «сотнями» еженедельных и прочих местных изданий.