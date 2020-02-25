Новым главой Thomson Reuters назначен бывший президент Nielsen

Thomson Reuters Corp сообщила во вторник, что назначила новым главой бывшего президента исследовательской компании Nielsen Holdings Plc Стива Хаскера.

Хаскер вступит в должность 15 марта, сменив на посту Джима Смита, сообщила компания. Смит останется на переходный период и станет председателем Thomson Reuters Foundation.

Финансовый директор Стефан Белло также покинет должность, его сменит Майк Иствуд, который на данный момент является старшим вице-президентом по корпоративным финансам. Белло будет курировать стратегию и развитие бизнеса до начала 2021 года, сообщила компания.

“Поскольку наша реорганизация позади и мы четко сфокусированы на будущем нашего основного бизнеса, это идеальное время для того, чтобы задействовать новое поколение лидеров”, - говорится в заявлении Смита.

Thomson Reuters, материнская компания Reuters News, также отчиталась о превысившей ожидания прибыли за четвертый квартал, сообщив о росте операционной прибыли на 60% в годовом выражении, чему способствовало сокращение расходов и инвестиций после продажи мажоритарной доли подразделения Financial and Risk (F&R).

Совет директоров компании одобрил увеличение годовых дивидендов на 8 центов на акцию до $1,52 на акцию.

Компания сообщила о росте органической выручки на 4% до $1,58 миллиарда. Органическая выручка Reuters News выросла на 5% до $164 миллионов.

Thomson Reuters сохранила целевой показатель роста органический выручки в диапазоне 4-4,5% в 2020 году и сообщила, что маржа будет немного выше, чем прогнозировалось в октябре, а также выше уровня 2019 года.