Германский медиаконцерн приобрел газету «Politico»

Медиаконцерн Axel Springer объявил о завершении сделки по приобретению американской газеты «Politico».

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении германской компании, передает ТАСС.

«Компания Axel Springer сегодня объявила о завершении сделки по приобретению «Politico», одного из самых влиятельных мировых источников политических новостей», - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что медиаконцерн теперь является стопроцентным владельцем газеты «Politico», ранее принадлежавшей Роберту Олбриттону.

«Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и в соответствии с условиями соглашения, объявленного 26 августа 2021 года», - подчеркнули в Axel Springer.

«Мы всегда глубоко верили в бизнес-модель цифровой журналистики, и «Politico» является ярким примером того, как заставить ее работать. Уверенный рост издания и высокая прибыльность при диверсифицированной базе доходов являются свидетельством ее истории успеха», - сказал генеральный директор Axel Springer Матиас Дёпфнер.