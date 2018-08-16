Последнее обновление: 16.08.2018 14:00

Около 350 медиакомпаний США провели акцию протеста против Трампа

Категории: США СМИ

В США почти 350 медиакомпаний последовали призыву газеты The Boston Globe и опубликовали в четверг, 16 августа, редакционные статьи, в которых осудили нападки президента США Дональда Трампа на СМИ.

К акции присоединились как региональные издания вроде The Lakeville Journal, так и влиятельные общенациональные газеты, такие как The New York Times, передает DW.

"Мы надеемся, что все сторонники президента осознают, что он делает, а именно манипулирует реальностью для достижения желаемого", - написала, в частности, в редакторской колонке региональная N. C. Observer, издающаяся в Северной Каролине.

Вместе с тем одно из крупнейших изданий США The Wall Street Journal отказалось от участия в акции. Заместитель редактора редакционной полосы Джеймс Фриман высказал мнение, что инициатива The Boston Globe подрывает независимость политики редколлегий отдельных изданий.

Кроме того, по мнению Фримана, Трамп имеет право на свободу слова в той же мере, что и вступающие с ним в полемику средства массовой информации.

За время своего президентства глава Белого дома неоднократно называл журналистов "врагами народа" и говорил, что цель "фейковых новостей"- заставить его замолчать.

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