Дочка «Роснефти» увеличивает экспорт нефти из Венесуэлы

Дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA увеличивает объемы экспорта венесуэльской нефти на фоне введения США санкций против Rosneft Trading.

Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, ожидается, что за первые два месяца 2020 года TNK Trading International SA вывезет из Венесуэлы 14,3 млн баррелей нефти, в то время как за весь 2019 год эти показатели не превысили 5 млн баррелей. Отмечается, что в распоряжении компании находятся по меньшей мере 8 необходимых для этого танкеров, передает ТАСС.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.