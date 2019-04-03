Экспорт нефти Венесуэлы стабилизировался в марте, несмотря на санкции и блэкаут

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA продолжила экспортировать нефть в объеме около 1 миллиона баррелей в сутки в марте, несмотря на санкции США и перебои электроснабжения, затронувшие основной экспортный терминал, показали документы компании и данные Refinitiv Eikon.

Венесуэла стабилизировала экспорт в марте после падения поставок примерно на 40 процентов в феврале в сравнении с предыдущими месяцами - непосредственно после того, как США объявили о введении санкций на продажу нефти, чтобы лишить президента страны Николаса Мадуро основного источника выручки.

США и власти многих стран Запада признали законным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который в январе объявил себя временно исполняющим обязанности президента, утверждая, что переизбрание Мадуро в 2018 году было незаконным.

Экспорт нефти и топлива Венесуэлы в марте составил 980.355 баррелей в сутки, лишь немного снизившись по сравнению с февральским показателем в 990,215 баррелей в сутки, показали документы, с которыми ознакомился Рейтер, и данные Refinitiv Eikon.

Ограничения США в отношении венесуэльского экспорта станут еще жестче в мае, когда истечет срок, за который импортеры венесуэльской нефти, использующие для транзакций американские дочерние компании или финансовую систему США, должны прекратить закупки.

“(Мы) продолжим принимать меры, чтобы убедиться, что энергетические ресурсы Венесуэлы сохранены для законного правительства временного президента Хуана Гуаидо, для народа Венесуэлы и для восстановления страны, разрушенной неэффективным управлением и коррупцией”, - сказал Reuters высокопоставленный чиновник американской администрации во вторник.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести санкции на компании из других стран, которые сотрудничают с Венесуэлой, сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телевидению Reuters в пятницу.

Большинство поставок нефти в феврале и марте предназначались для стран Азии. До введения санкций крупнейшим покупателем венесуэльской нефти были США.

“Учитывая новые трудности, с которыми столкнулась PDVSA, мы были удивлены восстановлению экспорта на фоне перебоев энергоснабжения во всей стране”, - сказал Самир Мадани, один из основателей TankerTrackers.com, сервиса отслеживания поставок и хранилищ нефти.

Экспорт опускался ниже 650.000 баррелей в сутки во время блэкаутов, показали подсчеты TankerTrackers.

Два масштабных блэкаута в марте привели к приостановке работы порта Хосе, крупнейшего нефтяного терминала в стране, как минимум на шесть полных дней, показали данные Eikon.

Однако PDVSA сумела компенсировать задержки загрузкой более крупных судов, направляющихся в Азию. Данные о поставках показали, что компания планирует сделать так же в апреле.

На грузы, отправленные в Индию, Китай и Сингапур, пришлось 74 процента от общего объема экспорта в марте по сравнению почти с 70 процентами в феврале.

На экспорт в Европу пришлось 17 процентов от общего объема по сравнению с 22 процентами месяцем ранее.

PDVSA также продолжила экспортировать нефть на Кубу. Как минимум семь небольших грузов были отправлены из портов компании в марте, при этом их совокупный объем составил 65.520 баррелей нефти и топлива в сутки, показали данные.

Гуаидо в прошлом месяце сказал, что поставки на Кубу должны быть прекращены. Однако PDVSA, контролируемая лояльными Мадуро высокопоставленными военными, продолжила экспортировать нефть на остров.

Компания не ответила на запрос о комментарии.

Главной страной назначения для венесуэльского экспорта в марте вновь стала Индия. Треть от общего числа грузов была отправлена на НПЗ, операторами которых являются Reliance Industries и Nayara Energy.

Импорт венесуэльской нефти в США упал до нуля с середины марта из-за санкций, показали данные Управления энергетической информации США.

Главным индивидуальным получателем венесуэльской нефти в марте стала China National Petroleum Corp (CNPC) и ее “дочки”, которым было поставлено около 234.000 баррелей в сутки, а также Роснефть, которая получила 214.000 баррелей в сутки, показали данные.

Роснефть нарастила долю поставок венесуэльской нефти после введения санкций, главным образом для перепродажи нефтеперерабатывающим компаниям. Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо в прошлом месяце посетил Москву, чтобы обсудить увеличение объема продаж венесуэльской нефти российским компаниям.

Роснефть также нарастила поставки топлива в Венесуэлу, показали данные. Импорт топлива Венесуэлы составил 184.500 баррелей в сутки в марте, при этом основная часть была предоставлена Роснефтью.