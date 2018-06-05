Венесуэла уведомила клиентов о срыве поставок нефти в июне - S&P Global Platts

Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA направила уведомления восьми своим международным клиентам о невозможности выполнить в полной мере контракты на поставку сырой нефти в июне, сообщило S&P Global Platts со ссылкой на представителя PDVSA.

Источник, которого цитирует S&P Global Platts, рассказал, что среди клиентов, которые недополучат контрактные объемы - Nynas, Tipco, Chevron, CNPC, Reliance, Conoco, Valero и российский Лукойл.

По контрактам для этих клиентов PDVSA должна была поставить в июне 1,495 миллиона баррелей в сутки, но сможет экспортировать лишь 694.000 баррелей в сутки, сказал источник.

Венесуэла на фоне политического и экономического кризиса сократила производство нефти до 1,45 миллиона баррелей в сутки в мае.

Лукойл должен был получить 222.000 баррелей в сутки разбавленной сырой нефти (DCO), но PDVSA сможет поставить лишь 116.000 баррелей в сутки, сообщила S&P Global Platts со ссылкой на источник.

Лукойл от комментариев отказался.