Венесуэла в феврале не смогла продать ни барреля нефти

Для экономики Венесуэлы, пережившей в последние пять лет двукратное падение ВВП, рекордную в мире гиперинфляцию и бегство почти 5 миллионов человек, трудные времена, похоже, только начинаются.

С начала февраля венесуэльская государственная нефтяная корпорация PDVSA оказалась в полной коммерческой изоляции и не смогла продать ни барреля добытой нефти.

Как сообщил Platts представитель компании, на продажу выставлено около 660 тысяч баррелей в сутки - 80% добычи. Но больше чем за две недели найти не удалось ни одного покупателя, сообщает finanz.ru.

«Ужесточение санкций США против правительства Николаса Мадуро отпугнуло тех немногих клиентов, которые осмеливались войти в венесуэльский порты», - говорит источник Platts. По его словам, PDVSA предлагает скидки, гибкий график отгрузки и просит у кредиторов принять нефть в счет долга, но интереса не встречает.

Сложности с нефтяным экспортом, обеспечивающим Венесуэле 95% доходов в валюте, которыми правительство Мадуро оплачивает импорт медикаментов, продовольствия и туалетной бумаги, возникли вскоре после того, как США заявили о подготовке нового пакета санкций и пригрозили распространить его на «Роснефть».

Российская компания, по данным Reuters, с лета прошлого года осталась единственным крупным покупателем венесуэльской нефти, которую принимала в оплату 16 млрд долларов российских кредитов, а затем перепродавала на НПЗ в Индию и Китай.

Невозможность продать нефть означает, что PDVSA недополучит примерно 800 млн долларов и, вероятно, будет вынуждена приостановить добычу на ряде месторождений, говорит источник Platts.

По его словам, покупателей ищут путем «прямых переговоров», в обход тендеров мирового рынка, где с PDVSA контактировать не желает никто. «Комитет по торговле, поставкам и логистике (компании) прекратил работу на неопределенный срок, потому что рассматривать ему уже нечего», - говорит источник.

PDVSA с января 2019 года находится в «черном списке» американского Минфина с блокировкой активов и запретом для любые транзакции, а также возможностью «вторичных санкций» против компаний, которые, по мнению США, вовлечены в значительные сделки с правительством Мадуро. Администрация Трампа летом обсуждала возможность наказать «Роснефть» за венесуэльские операции, однако отказалась от этих планов, опасаясь осложнений, рассказывали FT источники в Белом доме.

Но сейчас санкции снова привлекли внимание конгрессменов, которые в ближайшие месяцы рассмотрят один или несколько проектов по России, заявил в интервью Bloomberg глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.