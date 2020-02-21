Лукашенко обсудил с Путиным процент по кредиту на строительство АЭС

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопрос процентных ставок по кредиту на строительство Белорусской АЭС.

Об этом Лукашенко сообщил на встрече с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым.

"Обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Беларуси, белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы быстрее закончили в пакете. Как мы в Сочи обсуждали, чтобы быстрее закончили эти договоренности и чтобы не было каких-то отягчающих обстоятельств", - сказал Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба президента, сегодня, 21 февраля, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко.

«Затронули главы государств также тему строительства Белорусской АЭС, возможные перспективные двусторонние проекты», - говорится в сообщении.

В частности, Лукашенко не исключил, что белорусские строители будут участвовать в строительстве атомных АЭС в Египте.

"Мы много говорили о Египте. Там и мы, и Россия работает. И мы очень дружны с президентом Египта. Добрые отношения у президента России с ас-Сиси - президентом Египта. У нас, наверное, там будет общая стройка. Россия, видимо, 4 блока атомной станции будет строить в Египте", - сказал Александр Лукашенко.

"И мы обсуждали вопрос совместного строительства. Это было, кстати, до строительства белорусской станции. Чтобы мы получили здесь опыт строительства вместе с россиянами", - добавил он.