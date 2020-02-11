Последнее обновление: 11.02.2020 19:03

Россия отвергла предложения Беларуси по кредиту на БелАЭС

Минфин РФ отклонил предложения Беларуси о пересмотре условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС.

Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак, передает РБК.

На переговорах Лукашенко и Путина в Сочи белорусская делегация предложила перенести на более поздний срок окончание льготного периода по кредиту, удлинить сам кредит и понизить процентную ставку.

«Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит», — сказал Сторчак

«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», — отметил замминистра финансов.

Свою просьбу Беларусь обосновала желанием привести условия по кредиту на АЭС с контрактами, которые существуют у Росатома в других странах.

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