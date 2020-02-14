Лукашенко предложил России два варианта урегулирования ситуации с БелАЭС

Беларусь и Россия работают над решением по урегулированию разногласий в отношении БелАЭС. Об этом сегодня сообщил Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

"Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", - сказал Лукашенко.

По его словам, в Сочи Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций, признав, что бюджет России не готов к этим выплатам.

"Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме, где-то около 3%. Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку, а там большие деньги, или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально", - сообщил Лукашенко.

Он утверждает, что отторжения по этому предложению у Путина не было.

Как сообщалось, Минфин РФ отверг предложения Беларуси по изменению условий межгосударственного кредита на строительство БелАЭС.