Беларусь предлагает России изменения в условия кредита на строительство АЭС

Беларусь предлагает внести изменения в условия кредита, предоставляемого Россией на строительство Белорусской АЭС.

Об этом сообщил в воскресенье первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, белорусская сторона просит перенести на более позднее время начало выплат по кредиту на сумму около $10 млрд., продлить срок предоставления кредита, а также снизить процентную ставку.

"Очень много времени президенты уделили рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце. На сегодняшний день это, наверное, самый значимый совместный интеграционный проект. По первому блоку мы сейчас подходим к очень важной стадии пусконаладочных работ. Понятно, что здесь очень важно тщательно двигаться и выверять все шаги очень скрупулезно. Поручено до конца февраля всем ответственным (и Росатом, и наше министерство энергетики) положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку".

"Плюс на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции. С учетом определенной сдвижки сроков, которая уже произошла", - заявил Дмитрий Крутой, передает БелТА.

"Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки. Но пока здесь об окончательных договоренностях говорить рано, еще должны серьезно поработать эксперты", - уточнил первый вице-премьер РБ.