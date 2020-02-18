Глава МИД Украины заявил о риске войны России и Беларуси

Между Беларусью и Россией существует угроза войны, поскольку Москва может не позволить белорусам оставаться независимыми. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt.

"Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются", - сказал Пристайко.

При этом он добавил, что все еще надеется, что этого не произойдет, пишет strana.ua.

"Конечно, я все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойные и терпеливые. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми - и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается? ", - добавил Пристайко.

По его мнению, у Минска есть два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными - и проиграть, или начать бороться прямо сейчас".