Лукашенко: Это понуждение к интеграции?

Лукашенко заявил, что российские министры по-своему трактуют его недавние договоренности с Путиным в части поставок нефти, а в целом ситуация с поставками нефти и газа в Беларусь вызывает ощущение «понуждения к интеграции».

"Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то, это их дело, компенсируют снижение этой пошлины, если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности - двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой", - заявил Лукашенко, на встрече главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Он пожаловался и на российских поставщиков нефти, СМИ и …

"Мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию. Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему - потому что нет нормальных правил. Право силы - наклонить, заставить. Это не нормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились", - поник белорусский правитель.

Посетовал Лукашенко и на цену на газ.

"Нам говорят: $127 за 1 тыс. куб.м - это благо. Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? $90!", - констатировал Лукашенко.

"Мы россиянам говорим, как они предложили: давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти было $110-111. "Нет, давайте $127". На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" – возмутился Лукашенко.