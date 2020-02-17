Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» подала исковое заявление о компенсации убытков, вызванных потерей «Нафтогазом» активов в Крыму.

В компании также подтвердили размер ущерба, который «Нафтогаз» требует возместить — около $8 млрд. В сообщении компании говорится, что в эту сумму входит чистый размер убытков и проценты.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году», — говорится в Twitter-аккаунте компании, передает РБК.

Ранее, 10 февраля, о том, что убытки составят около $8 млрд, сообщал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Компания «Нафтогаз» и ее дочерние компании обратились с иском о возмещении ущерба в трибунал в Гааге в октябре 2016 года. Тогда компания оценивала свои убытки в $2,6 млрд. По ее информации, у нее был «ряд ценных энергетических активов» в Крыму.

Зимой 2019 года Гаагский арбитраж признал Россию виновной в том, что украинская компания утратила свои крымские активы. Трибунал решил, что действия России были незаконными и «нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций», сообщал «Нафтогаз». Минюст России отказался признать это решение, указав, что Россия не участвовала в этом разбирательстве. Российская сторона обещала принять «все необходимые меры» для защиты интересов России.

На этом завершился первый этап рассмотрения дела. Теперь суд должен установить размер компенсации убытков «Нафтогаза».

Как сообщал Юрий Витренко, заседание международного арбитражного трибунала в Гааге состоится в конце 2020-го или в 2021 году.