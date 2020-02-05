Помпео сказал, что Украина навсегда потеряла Крым

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Киев выскзал мнение о том, что Украина навсегда потеряла Крым.

Об этом пишет «Новое время» (nv.ua) со ссылкой на участников одной из встреч главы Госдепа с крымской активисткой Эминой Джапаровой и генсекретаря Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елену Трегуб.

В ходе встречи Джапарова попросила Помпео держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помощь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне. Но, как утверждают участники встречи, по выражению лица Помпео было понятно — у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму.

«Он сказал, что Крым потерян и мировые игроки прекрасно понимают, что Крым потерян, и что Украина могла отдать Крым, а Россия это не та страна, у которой что-то можно забрать», — рассказала Елена Трегуб.

Позже Трегуб уточнила, что Майк Помпео сказал, что не он, а международное сообщество считает Крым потерянным.

В Крыму положительно отреагировал на слова госсекретаря США, отметив, что Помпео "просто называет вещи своими именами", передает РБК.

«Роль Америки в мировом сообществе очень велика, и раз уж госсекретарь США позволил себе эту реплику, в ближайшее время мы услышим повторение подобных высказываний. Многие государства сейчас стоят в фарватере политики США и, следовательно, будут поддерживать эти мысли», - сказал зампред Госсовета Крыма Бобков.