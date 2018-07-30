Депутаты из Чехии поехали в аннексированный Крым, посольство выразило протест

Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с незаконным посещением оккупированного Россией Крыма депутатом Европарламента от Чехии Яромиром Когличеком и сенатором чешского парламента Ярославом Доубравой.

Об этом говорится в заявлении на сайте украинского посольства в Праге.

"Речь идет об очередном рецидиве нарушения украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право. Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 Генеральная Ассамблея ООН - организация, авторитет которой признают даже чешские коммунисты - подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма ", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что большая часть чешского политикума, а также чешское правительство, однозначно стоят на позициях поддержки территориальной целостности Украины и осуждают российскую агрессию против нашего государства, оккупацию Москвой части украинской территории.

"Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике", - отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством.