Последнее обновление: 26.01.2017 17:51

Украина готовит план реинтеграции Крыма

Правительство Украины разрабатывает документ по реинтеграции Крыма. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Правительство Украины в середине января утвердило план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной Киеву территории, о дистанционном образовании в украинском учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания.

"По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц", - сказал Черныш в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

При этом он уточнил, что в документе не будет идти речь о возобновлении экономических связей.

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