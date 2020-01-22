Число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти человек

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, вспышка которого началась в декабре в китайском городе Ухань, достигло девяти человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замглавы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Биня. Ранее сообщалось о шестерых скончавшихся.

Количество выявленных зараженных на 21 января составляет 440 человек, сообщил представитель властей. Вирус зафиксирован у заболевших в 13 провинциях Китая, передает РБК.

Ли Бинь также сообщил, что есть доказательства передачи вируса воздушно-капельным путем от человека к человеку.

В настоящее время распространение ранее неизвестного вируса уже произошло за пределы Китая. Случаи заболевания выявлены в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.