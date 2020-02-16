Цукерберг заявил о модернизации Facebook со времен «вмешательства» России

Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что за последние годы соцсеть сделала большие шаги в вопросе вмешательства в выборы со стороны хакеров из разных стран мира.

Он сказал, что Facebook ежегодно тратит миллиарды долларов на проверку безопасности контента в соцсети. Точные цифры Цукерберг не назвал, однако отметил, что этот бюджет выше, чем доход Facebook при выходе на биржу в 2012 году.

По словам главы Facebook, команда компании и разработанное ей автоматизированное программное обеспечение ежедневно блокирует более миллиона фальшивых аккаунтов, большинство из них обнаруживается уже через несколько минут после регистрации. Цукерберг добавил, что порядка 35 тысяч специалистов анализируют содержание постов и занимаются обеспечением безопасности контента, передает РБК.

По его словам, в 2016 году, когда проходил референдум по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) и произошло, как настаивают в Вашингтоне, вмешательство России в президентские выборы в США, Facebook не имела достаточных ресурсов и крайне медленно реагировала на появление фейковых аккаунтов и публикации ложной информации, передает РБК.

С тех пор, как отметил Цукерберг, прошло большое количество выборов. «Мы защищали их целостность и справедливость. И здесь мы не говорим о хакерах. Мы разрабатываем новые методы борьбы с этим [явлением]», — заявил он.

Под этим, как сообщил глава Facebook, имеются в виду системы борьбы на базе искусственного интеллекта, которые могут идентифицировать фейковые аккаунты, по своему поведению напоминающие действия реально существующего пользователя. «У нас есть сложные системы, которые выявляют это. Мы в первую очередь смотрим на то, сколько в среднем минут нужно человеку для того, чтобы зарегистрироваться в социальной сети. Мы пытаемся идентифицировать фейковые аккаунты на стадии регистрации, когда поведение не соответствует поведению человека», — рассказал Цукерберг.

Он добавил, что в 2016 году Facebook удалось наладить сотрудничество со спецслужбами по борьбе с вмешательством в выборы. По его данным, сейчас Facebook в сутки удаляет около 1 млн фейковых аккаунтов (пытающихся влиять на выборы и распространять спам), используя новые системы на базе искусственного интеллекта.

При этом основатель соцсети полагает, что нет необходимости в специальных регулятивных нормах для "вредоносного контента". "Сейчас существуют два подхода в профильных отраслях - один применим к газетам и существующим медиа. Другая модель используется применительно к телекоммуникационными компаниями, которые просто являются передатчиками данных, однако вы не привлечете их к ответственности, если кто-то скажет что-то вредоносное по телефону, - пояснил Цукерберг. - Думаю, нам бы подошел некий средний путь".

Глава Facebook также рассказал, что за последние годы все чаще попытки вмешательств через соцсети проводятся не из-за рубежа, а изнутри страны, в которой пройдут выборы.

Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы велось в США на протяжении трех лет. В апреле прошлого года Минюст США опубликовал итоговый доклад специального прокурора Роберта Мюллера, в котором говорилось, что предвыборный штаб главы государства Дональда Трампа не находился в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Российские власти неоднократно отрицали и то и другое.

В сентябре 2017 года Facebook сообщил, что связанные с Россией аккаунты два года, в том числе в год выборов американского президента, закупали в социальной сети рекламу, которая носила политический характер. На эти цели связанные с Россией аккаунты потратили как минимум $100 тыс. Позднее соцсеть выявляла десятки других подозрительных аккаунтов, деятельность которых связывала, в том числе, и с Москвой.