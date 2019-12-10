Последнее обновление: 10.12.2019 09:29

С 2020 года WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми ОС

Категории: США Facebook

В 2020 году мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.

Об этом пишет Daily Mail, передает РБК.

Речь идет о гаджетах, работающих на старых операционных системах Windows Mobile, Android и iOS. Поскольку эти операционки не предоставляют мессенджеру необходимые для развития технические возможности, их поддержка прекращается.

В частности, с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет работать на телефонах с Windows Phone. В этот же день Microsoft прекращает поддержку этой ОС десятой версии.

С 1 февраля WhatsApp не будет работать у обладателей устройств с Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS до 8 версии включительно.

Пользователи с этими операционными системами не смогут создавать новые учетные записи в мессенджере и проверять уже существующие.

WhatsApp будет работать на мобильных устройствах с Android 4.0.3 и более поздними версиями, а также смартфонах и планшетах под управлением iOS 9 и моложе.

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